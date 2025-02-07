Mide bulandıran müsilaj Çanakkale Boğazı'nın derinliklerini de sardı

Deniz dibindeki müsilajın ekosisteme zarar verdiğini söyleyen ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı ve Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, bu durumun birçok olumsuzluğa neden olabileceğini belirtti. Müsilaj oluşumunun yüzeyden dibe doğru özellikle yoğunlaştığında kurdele şeklinde oluşumlarla su kolonunda kendisini gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Büyükateş, "Bu bizim beklediğimiz bir durum. Bundan sonrasında yoğunluğa bağlı olarak müsilajın deniz tabanına çökmesi ve deniz tabanındaki özellikle organizmalar, yumurtalar üzerindeki birikimi nedeniyle habitatta bir kayıp söz konusu olacaktır. Bunun yanı sıra sistemde oksijen alışverişinde kısıtlamalar ve askıdaki katı madde yoğunluğundan dolayı ışık geçirgenliğinde azalma söz konusu olacaktır. Bu da fotosentezi bir miktar etkileyecektir. Balıklar görerek besleniyorlar. Avlarını görerek yakalıyorlar. Müsilaj balıkların hem göç hem avlanma yetilerinde sıkıntılara sebep olabilir. 'Posidonia', 'Pinna' gibi endemik türlerimiz var. Bunların üzerini kaplayarak, buradaki gaz alışverişlerinde sorunlara sebep olacaktır. Balıkların beslenme ve yumurtlama alanlarında da benzer sıkıntılarla karşılaşmamız mümkün" diye konuştu.