Mide bulandıran müsilaj geri döndü; balıkçılar denize açılamadı

Müsilaj sebebiyle Marmara Denizine açılırken balıkçıların zorluk yaşadığını söyleyen Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, “Denizimizde 2 aydır müsilaj görülüyor. 2021 yılında görülen müsilaj yeniden başladı. Bu hem halkımıza hem de balıkçımıza çok büyük zarar veriyor. Biz gereken önlemlerin alınmasını istiyoruz. Yeni arıtma tesislerinin kurulması, belediyelerin arıtma tesislerini yenilemesi, evsel atıkların arıtılıp denize salınması gerekiyor. MKS’nin derin deşarj yapması denizlerin 4 ila 5 derece arasında ısıtıyor. Müsilajın kaynaklarından birisi de bu derin deşarjdır. Derin deşarj kalkmazsa Marmara Denizi bitecek. Balıkçı denize çıkamıyor, ağlar denizden alınmıyor” ifadelerini kullandı.