İstanbul'da mide bulandıran operasyon ! Bize bunları yedireceklerdi

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde boş bir araziden koku yayıldığını, tahtalara asılan ve kokuya neden olan küflenmiş sucukların bir araca yüklendiğini görenler durumu belediyeye bildirdi. İhbarın yapıldığı adrese giden zabıta ekipleri, kokmuş ve küflenmiş sucukların arazide bulunan bir barakanın tahtalarına asıldığını gördü. Ekipler, araçta yaptıkları denetimde ise sucuğun yanı sıra kahvaltılık malzemelerinin de olduğunu tespit etti.

