İstanbul'da mide bulandıran operasyon ! Bize bunları yedireceklerdi
İstanbul Sultangazi'de ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri satılmaya çalışılan kokmuş ve küflenmiş sucuk, tereyağı, zeytin, beyaz peynir ile tarihi geçmiş kuru fasulye, un ve kaya tuzu ele geçirdi.
Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde boş bir araziden koku yayıldığını, tahtalara asılan ve kokuya neden olan küflenmiş sucukların bir araca yüklendiğini görenler durumu belediyeye bildirdi. İhbarın yapıldığı adrese giden zabıta ekipleri, kokmuş ve küflenmiş sucukların arazide bulunan bir barakanın tahtalarına asıldığını gördü. Ekipler, araçta yaptıkları denetimde ise sucuğun yanı sıra kahvaltılık malzemelerinin de olduğunu tespit etti.
YAPILAN İNCELEME SONUCU İMHA KARARI VERİLDİ
Asılı olan küflenmiş sucukları araca yükleyen ekipler, içindeki ürünlerle birlikte aracı Cebeci Mahallesi'nde bulunan Zabıta merkezine götürdü. Ürünlerin incelenmesi için İlçe Tarım Müdürü İsa Tanrıverdi'ye bilgi verildi. Zabıta karakoluna gelen Tanrıverdi, yaptığı incelemede yaklaşık 700 kilo kokmuş ve küflenmiş sucukların yanı sıra bazı tarihi geçmiş ve üzerinde kullanım tarihi bulunmayan kahvaltılık çeşitlerinin imha edilmesi yönünde karar verdi. Peynir, zeytin ve tereyağı ürünlerinin de küflenmiş olduğu görüldü.
"BİRAZ ÖNCE EVİMDE YİYORDUN' DEDİN"
Ürünlerin sahibi Ümit Aygün, küflenmiş olan sucuklar ve diğer kahvaltılık çeşitlerinin çöpe atacağını iddia etti. Aygün'e dönen Zabıta Müdürü Ahmet Serkan Acar, "Biraz önce sen 'ben bunları evimde yiyorum' dedin. 'Atıyorum' demedin" diye cevap verdi.