Mide bulandıran operasyon ! Sahibi Suriyeli çıktı

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'ndeki ruhsatsız kasaba operasyon düzenleyen Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 216 kilo kaçak tavuk ve hindi eti ele geçirdi. Suriye uyruklu Z.A.'nın işlettiği kaçak kasabı mühürleyen ekipler, sağlıksız ve kötü koşullarda işlenen etleri imha etti.