Mide bulandıran operasyon ! Sahibi Suriyeli çıktı
İzmir'de Suriyelilerin işlettiği ruhsatsız kasaba operasyon düzenlendi. 216 kilo kaçak et ele geçrilen kasapta çekilen görüntüler mide bulandırdı.
İzmir'in Buca ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'ndeki ruhsatsız kasaba operasyon düzenleyen Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 216 kilo kaçak tavuk ve hindi eti ele geçirdi. Suriye uyruklu Z.A.'nın işlettiği kaçak kasabı mühürleyen ekipler, sağlıksız ve kötü koşullarda işlenen etleri imha etti.
Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız koşullarda kaçak üretim yapıp, halkın sağlığıyla oynayanlara karşı operasyon düzenledi.
İlçe sakinlerinden gelen ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri, Buca İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileriyle Göksu Mahallesi'nde Suriye uyrukluların faaliyet gösterdiği kaçak kasaba operasyon düzenledi.