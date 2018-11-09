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  3. 09 Kasım 2018 09:55

Mide bulandıran operasyon ! Sahibi Suriyeli çıktı

İzmir'de Suriyelilerin işlettiği ruhsatsız kasaba operasyon düzenlendi. 216 kilo kaçak et ele geçrilen kasapta çekilen görüntüler mide bulandırdı.

Mide bulandıran operasyon ! Sahibi Suriyeli çıktı

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'ndeki ruhsatsız kasaba operasyon düzenleyen Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 216 kilo kaçak tavuk ve hindi eti ele geçirdi. Suriye uyruklu Z.A.'nın işlettiği kaçak kasabı mühürleyen ekipler, sağlıksız ve kötü koşullarda işlenen etleri imha etti.

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Mide bulandıran operasyon ! Sahibi Suriyeli çıktı

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız koşullarda kaçak üretim yapıp, halkın sağlığıyla oynayanlara karşı operasyon düzenledi.

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Mide bulandıran operasyon ! Sahibi Suriyeli çıktı

İlçe sakinlerinden gelen ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri, Buca İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileriyle Göksu Mahallesi'nde Suriye uyrukluların faaliyet gösterdiği kaçak kasaba operasyon düzenledi.

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Mide bulandıran operasyon ! Sahibi Suriyeli çıktı

Ekipler, operasyonda kötü koşullarda piyasaya sürülmeye hazırlanan 31 kilo tavuk eti, 50 kilo tavuk kıyması, 94 kilo hindi eti ve 41 kilo çekilmiş yağ olmak üzere toplam 216 kilo kaçak et ele geçirdi.

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