  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 09 Ocak 2019 17:08

Midesinden çıkanlar doktorları şaşırttı

kayseri'de özel bir hastaneye midebulantısı şikayetiyle giden 17 yaşındaki bir hastanın midesinden 700 gram ağırlığında kıl çıkarıldı.

Midesinden çıkanlar doktorları şaşırttı

Kayseri'deki özel bir hastaneye mide bulantısı, kusma ve yemek yiyememe şikayetiyle giden 17 yaşındaki bir hastanın midesinden yaklaşık 700 gram ağırlığında kıl çıkarıldı. Genç kızın şikayetleri üzerine endoskopi ile mideye bakıldı. Karşılaşılan görüntü üzerine genç kız hemen ameliyata alındı.

1/ 6
Midesinden çıkanlar doktorları şaşırttı

45 dakikalık ameliyatla temizlenen mideden çıkanlar genç kızın ailesini şaşkına çevirdi. Ameliyattan sonra 3 gün hastanede kontrol altında tutulan genç kız kontrolleri tamamlanınca taburcu edildi.

2/ 6
Midesinden çıkanlar doktorları şaşırttı

Kayseri'deki özel bir hastaneye başvuran 17 yaşındaki bir hastanın midesinden yaklaşık 700 gram ağırlığında kıl çıkarıldı. Hasta 45 dakikalık bir ameliyat sonucunda midesindeki kıl kütlesinden kurtuldu. 17 yaşındaki D.K., Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kadir Dicle’ye mide bulantısı, kusma ve yemek yiyememe şikayetleriyle başvurdu.

3/ 6
Midesinden çıkanlar doktorları şaşırttı

Op. Dr. Kadir Dicle, hastaya yaptığı endoskopide, tıpta ‘trikobezoar’ adı verilen, kıl yeme alışkanlığına bağlı olarak midede taşlaşmış bir kıl kütlesine rast geldi. D.K., kendisine yapılan ameliyat sonucunda midesindeki yaklaşık 700 gramlık kıl kütlesinden kurtuldu.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM