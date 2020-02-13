''Midye ısmarlama'' tartışması cinayetle bitti !

"MİDYE ISMARLAYALIM" TEKLİFİNE "SİZ KİM OLUYORSUNUZ" TEPKİSİ KAVGA ÇIKARTTI



Olay, 10 gün önce Meşrutiyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 30 yaşındaki Umut T. ve iki arkadaşı, sokakta midye yerken, aynı midyeciye gelen 5 kişilik gruba "size midyeleri biz ısmarlayalım" teklifinde bulundular. Teklife "Siz kim oluyorsunuz da bize midye ısmarlayacaksınız" diyerek tepki gösteren grup ile Umut T.'nin aralarında bulunduğu grup arasından tartışma çıktı.