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  3. 13 Şubat 2020 23:30

''Midye ısmarlama'' tartışması cinayetle bitti !

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan midye ısmarlama kavgasında 1 kişi silahla vurularak öldürüldü. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2'si tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

''Midye ısmarlama'' tartışması cinayetle bitti !

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan midye ısmarlama kavgasında 1 kişi silahla vurularak öldürüldü. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2'si tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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''Midye ısmarlama'' tartışması cinayetle bitti !

İstanbul Beyoğlu'ndan geçtiğimiz günlerde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan midye ısmarlama tartışmasında kan aktı.

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''Midye ısmarlama'' tartışması cinayetle bitti !

"MİDYE ISMARLAYALIM" TEKLİFİNE "SİZ KİM OLUYORSUNUZ" TEPKİSİ KAVGA ÇIKARTTI

Olay, 10 gün önce Meşrutiyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 30 yaşındaki Umut T. ve iki arkadaşı, sokakta midye yerken, aynı midyeciye gelen 5 kişilik gruba "size midyeleri biz ısmarlayalım" teklifinde bulundular. Teklife "Siz kim oluyorsunuz da bize midye ısmarlayacaksınız" diyerek tepki gösteren grup ile Umut T.'nin aralarında bulunduğu grup arasından tartışma çıktı.

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''Midye ısmarlama'' tartışması cinayetle bitti !

TARTIŞMA BÜYÜDÜ SİLAHLAR KONUŞTU
Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahını çeken A.D, Umut T.'yi vurdu. Hastaneye kaldırılan Umut T. 3 gün sonra hayatını kaybetti. Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Umut T.'yi öldürdüğü tespit edilen A.D ve ona yardım ettiği belirtilen Y.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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