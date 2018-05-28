  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 28 Mayıs 2018 09:50

Midyelerde uyuşturucu maddeye rastlandı

ABD'nin Seattle kenti kıyılarındaki midyelerde uyuşturucu madde opioide rastlandı.

Midyelerde uyuşturucu maddeye rastlandı

ABD'nin Seattle kenti kıyılarındaki midyelerde uyuşturucu madde opioide rastlandı

1/ 6
Midyelerde uyuşturucu maddeye rastlandı

Live Science'ın haberine göre, Washington Üniversitesi Puget Boğazı Enstitüsü'nden (PSI) yapılan açıklamada, midyelerin Puget Boğazı sularındaki kirlilik seviyesini ölçmek için kullanıldığı belirtildi.


2/ 6
Midyelerde uyuşturucu maddeye rastlandı

DENİZDEKİ KİRLİLİK SEVİYESİNİ GÖZLEMLEDİLER

Açıklamada, Washington Balık ve Yaban Hayatı Dairesinden (WDFW) araştırmacıların, her iki yılda bir, Puget Boğazı'ndaki çeşitli yerlere kirlenmemiş midyeler yerleştirdiği ve iki üç ay sonra denizdeki kirlilik seviyesini gözlemlemek için bu midye dokularını analiz ettiği belirtildi.

3/ 6
Midyelerde uyuşturucu maddeye rastlandı

CBS News'e göre, araştırmacılar, denizde incelenen 18 yerden üçündeki midyelerde opioid oksikodon tespit etti.

PSI, Puget Boğazındaki midyelerde ilk kez opioid maddeye rastlandığını kaydederek bunun, atık su arıtma tesislerinden gelmiş olabileceğine işaret etti.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM