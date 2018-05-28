Midyelerde uyuşturucu maddeye rastlandı

DENİZDEKİ KİRLİLİK SEVİYESİNİ GÖZLEMLEDİLER



Açıklamada, Washington Balık ve Yaban Hayatı Dairesinden (WDFW) araştırmacıların, her iki yılda bir, Puget Boğazı'ndaki çeşitli yerlere kirlenmemiş midyeler yerleştirdiği ve iki üç ay sonra denizdeki kirlilik seviyesini gözlemlemek için bu midye dokularını analiz ettiği belirtildi.

