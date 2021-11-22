Mikroplardan kaçmak isteyen kadının yaptığı çılgınlık pes dedirtti
ABD'de yaşayan Emma isimli kadın, mikroplardan nefret ettiğini iddia ederek bebeğiyle güvenli bir ortamda alışveriş yapmak için bir süpermarketin tamamını kiraladı.
'Itsacretelife' ismiyle TikTok'ta paylaşım yapan bir çift, hayatlarından mikropları tamamen uzak tutabilmek için oldukça ilginç bir yönteme başvuruyor.
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Mikroplardan korkan aile tatile ve restoranda gitmiyor. Hatta başkalarının evine misafir dâhi olmuyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılamak için ise haftada bir saatliğine bir süpermarketi kiralıyorlar.
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Diğer insanlardan farklı olduklarını düşünenlerin aksine Bile ailesi durumu, "Herkes gibi biz de alışverişe gidiyoruz."
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"Aslında oldukça iyi durumdayız. Mikroplardan uzak durma halimizi kendi avantajımıza kullanıyoruz" dedi.
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