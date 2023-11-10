Millet Ata'sına koştu! Anıtkabir doldu taştı
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılında Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı.
Kaynak: DHA
Anıtkabir, sabah saatlerinde devlet erkanının katıldığı resmi törenin ardından vatandaşların ziyaretine açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen her yaştan vatandaşlar, Atatürk'ü ziyaret için Anıtkabir'e akın etti.
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Atatürk'ün mozolesine karanfiller bırakan vatandaşlar, saygı duruşunda bulunup dualar okudu.
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Nöbet değişimi yapan askerlerin yaptığı seremoni, ilgiyle izlendi.
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Anıtkabir'deki hoparlörlerden de Atatürk'ün 10'uncu Yıl Nutku'nun ses kaydı dinletildi.
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