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Millet Ata'sına koştu! Anıtkabir doldu taştı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılında Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı.

Kaynak: DHA
Millet Ata'sına koştu! Anıtkabir doldu taştı - Resim: 1

Anıtkabir, sabah saatlerinde devlet erkanının katıldığı resmi törenin ardından vatandaşların ziyaretine açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen her yaştan vatandaşlar, Atatürk'ü ziyaret için Anıtkabir'e akın etti.

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Millet Ata'sına koştu! Anıtkabir doldu taştı - Resim: 2

Atatürk'ün mozolesine karanfiller bırakan vatandaşlar, saygı duruşunda bulunup dualar okudu. 

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Millet Ata'sına koştu! Anıtkabir doldu taştı - Resim: 3

Nöbet değişimi yapan askerlerin yaptığı seremoni, ilgiyle izlendi. 

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Millet Ata'sına koştu! Anıtkabir doldu taştı - Resim: 4

Anıtkabir'deki hoparlörlerden de Atatürk'ün 10'uncu Yıl Nutku'nun ses kaydı dinletildi. 

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