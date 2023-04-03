Millet bahçesi projesine mahkemeden iptal kararı

'KAMU YARARINA UYGUN DEĞİL'

Mahkeme kararında, iptal nedeni olarak projede imar planı çalışması yapılmadığı ifade edildi. Kararda, "Bu durumda, millet bahçesi gibi yapıldığı yerde sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturmayı hedefleyen projelerin, belirli bir tarihsel oluşumun, zaman içinde geliştirdiği çeşitli alan kullanımları arasında en uygun kentsel gelişme biçimini belirleyen imar planlarında gösteriminin yapılmamış olmasının kamu yararına uygun olmadığı açık olduğundan, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Millet Bahçesine ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşine yönelik olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca verilen ihale ilanının ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait Devlet Ormanı niteliğinde olan İzzet Arseven Söğütlük Kent Ormanının Millet Bahçesi yapılmasına ilişkin olarak Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen izine ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemlerin iptaline, 2577 sayılı Kanun'un 20/A maddesi uyarınca kararı tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 23.03.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi" denildi.