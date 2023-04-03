Millet bahçesi projesine mahkemeden iptal kararı
Edirne'de, Söğütlük İzzet Arseven Kent Ormanı'na yapılacak 'Millet Bahçesi' projesi, imar planlarında düzenleme yapılmadığı gerekçesiyle, Ankara 14'üncü İdare Mahkemesi'nce iptal edildi.
Edirne'de Karağaç Mahallesi'nde mülkiyeti Orman Müdürlüğü'nde olan Söğütlük İzzet Arseven Kent Ormanı'na, geçen eylül ayında millet bahçesi yapılacağı açıklandı.
Açıklamanın ardından proje kapsamında ormanda beton yürüyüş yolları yapılıp, ağaçların kesileceğini iddia eden bazı meslek odaları, sivil toplum örgütü üyeleri ve siyasi parti temsilcileri bir araya gelerek, 'Söğütlük Doğal Kalsın' isimli platform oluşturdu.
Platform üyeleri ve gönüllü vatandaşlar bu süreçte projenin iptali için Edirne İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, projeyle ilgili ihalenin Ankara'da yapıldığı gerekçesiyle davayı Ankara 14'üncü İdare Mahkemesi'ne devretti. Aradan geçen yaklaşık 8 aylık süreçten sonra, 23 Mart'ta kararını veren mahkeme projenin iptaline hükmetti.
'KAMU YARARINA UYGUN DEĞİL'
Mahkeme kararında, iptal nedeni olarak projede imar planı çalışması yapılmadığı ifade edildi. Kararda, "Bu durumda, millet bahçesi gibi yapıldığı yerde sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturmayı hedefleyen projelerin, belirli bir tarihsel oluşumun, zaman içinde geliştirdiği çeşitli alan kullanımları arasında en uygun kentsel gelişme biçimini belirleyen imar planlarında gösteriminin yapılmamış olmasının kamu yararına uygun olmadığı açık olduğundan, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Millet Bahçesine ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşine yönelik olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca verilen ihale ilanının ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait Devlet Ormanı niteliğinde olan İzzet Arseven Söğütlük Kent Ormanının Millet Bahçesi yapılmasına ilişkin olarak Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen izine ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemlerin iptaline, 2577 sayılı Kanun'un 20/A maddesi uyarınca kararı tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 23.03.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi" denildi.