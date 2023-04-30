Millet İttifakı tam kadro İzmir'de! Dikkat çeken mesajlar

'KAZANIYORUZ İZMİR KAZANIYORUZ'



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi;

"En son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Her şey çok güzel oluyor, kazanıyoruz İzmir kazanıyoruz. Millet kazanıyor çünkü sizlere güveniyoruz. Millet İttifakı Cumhuriyetin yolunu takip ediyor. Millet İttifakı bu milletin ortak ruhu ve ortak aklı. 6 liderin ortaya koyduğu bu birlik muhteşem bir birlik. İstanbul'u kazandık birlikte kazandık. Millet İttifakı'nın kadroları liyakatli kadrolardır. Türkiye'nin sorunları çözülsün istiyoruz. Mutfaktaki yangın sönsün, paramız pul olmasın. Kazanıyoruz bunu aklınızdan çıkarmayın. Bu seçim partilerin yarışı değil, bu seçim 86 milyonun kazanacağı bir seçim. Bu seçim önümüzdeki ikinci yüzyılı pırıl pırıl bir geleceğe kavuşturma seçimidir."