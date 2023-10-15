Milli Deniz Topumuz'da ilk teslimat yapıldı

MKE AŞ, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi'nin ikinci gemisi ile MİLGEM 6, 7, 8'inci gemilerinde yer alacak Milli Deniz Topu için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme imzaladı ve üretime başladı. Şirket, ciddi bir ihracat potansiyeline sahip olan Milli Deniz Topu'nun yakın zamanda yurt dışı kullanıcılara sunulması için de görüşmeler yürütüyor. Türk Deniz Kuvvetlerinin çok daha güçlü ve etkin bir hareket kabiliyetine kavuşmasına imkan sağlayacak Milli Deniz Topu sayesinde yurt dışından tedarikte karşılaşılan yüksek maliyetler ve gizli ambargoların önüne geçilecek. Yurt dışından temin sürecinde verilen uzun süreler nedeniyle projelerde yaşanan gecikmeler de ortadan kalkacak.