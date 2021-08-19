Milli denizaltı geliyor! İlk kez görücüye çıktı
Türk savunma sanayisi bünyesinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na milli imkanlarla üretilmiş denizaltılar kazandırılması amacıyla Milli Denizaltı (MİLDEN) Projesi yürütülüyor.
Son yıllarda bir dizi özgün ürüne imza atan Türk savunma sanayisi şirketleri gündemlerine denizaltıyı aldı.
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Bunun yanında aralarında HAVELSAN`ın yer aldığı bir dizi şirket, denizaltılarda kullanılacak bir dizi teknoloji, sistem ve konsept üzerinde çalışıyor.
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HAVELSAN, bu kapsamda geliştirdiği Denizaltı Savaş Harekat Merkezi Konsept Tasarımı`nı ilk kez 15`inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı`nda (IDEF 2021) tanıttı.
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Bir denizaltının yönetimi, denizaltının beyni olan Savaş Harekat Merkezi`nden yapılıyor.
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