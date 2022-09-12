Milli elektrikli tren için geri sayım başladı
Milli Elektrikli Tren Seti'nin üretim ve test çalışmaları devam ediyor. Saatte 225 kilometre hıza çıkabilecek trenin yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.
Milli Elektrikli Tren Seti raylara inmek için hazırlanıyor.
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürü Erdal Aba, müdürlük binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Milli Elektrikli Tren Seti'nin test ve üretim çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Aba, trenin teknik bilgileri hakkında sunum yaptı.
Daha sonra yapımı tamamlanan iki tren, üretim tesisinde bulunan rayların üzerinde yürütüldü.
Aba, yıl sonunda çalışmaları bitirmeyi planladıklarını belirtti.
SAATTE 225 KM HIZA ÇIKABİLECEK
Milli elektrikli tren seti üretimi kapsamında saatte 160 kilometre hıza uygun prototipin montajı ve fabrika testleri tamamlandı.
Milli Elektrikli Tren Seti Projesi kapsamında geliştirilen altyapı ve yetkinlikten yararlanılarak, söz konusu tren setlerinin hızlı tren hatlarında kullanılmak üzere gerekli tasarım değişikliklerinin sağlanmasıyla saatte 225 kilometre hıza çıkabilen Milli Hızlı Tren Projesi'nin hayata geçirilmesi hedefleniyor.