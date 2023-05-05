Milli elektrikli tren ziyarete açıldı

"324 KİŞİ KAPASİTELİ MİLLİ TRENİMİZİ RAYLARA İNDİRDİK"

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.'de (TÜRASAŞ) Elektrik Elektronik AR-GE mühendisi olarak çalışan Burak Gün, "4 senedir bu fabrikanın bir mühendisiyim. 324 kişi kapasiteli milli trenimizi raylara indirdik. Bu sene 3 tane setimiz devreye alındı. Gelecek sene 4 tane ve 2026'ya kadar 19 setimiz inşallah devreye alınacak. Araçta bir tane bistromuz var, engelli rampamız vardır engelli yolcularımız için, çay kahve ikramları var, bebek bakım bölümü var. Bu hafta sonu burada ziyaretçilere açık." dedi.