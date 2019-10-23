İstanbul'da 8 Suriyeli 16 yaşındaki milli futbolcuyu öldürdü!

U-19 Milli Takım formasını da giyen genç futbolcu için Mihrimah Sultan Camii’nde öğleyin düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra, mahallesi, okulu ve futbol oynadığı kulüpten onlarca arkadaşı ile semtinden yüzlerce kişi katıldı.



