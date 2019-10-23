İstanbul'da 8 Suriyeli 16 yaşındaki milli futbolcuyu öldürdü!
İstanbul'da yabancı uyruklu kişilerin saldırısına uğrayan ve yaşam savaşını kaybeden eski genç milli futbolcu İsmail Mert Bayar defnedildi. U-19 Milli Takım formasını da giyen genç futbolcunun cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da katıldı.
İstanbul'da yabancı uyruklu kişilerin saldırısına uğrayan ve yaşam savaşını kaybeden eski genç milli futbolcu İsmail Mert Bayar defnedildi. U-19 Milli Takım formasını da giyen genç futbolcunun cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da katıldı.
12 Ekim günü akşam saatlerinde Fevzipaşa Caddesi’nde bir arkadaşıyla buluştuğu sırada, yanlarından geçen yabancı uyruklu 8 kişinin saldırısında kalbinden ve göğüs kafesinden iki bıçak yarası alan İsmail Mert’in ölümü, yaşadığı Karagümrük’te büyük üzüntü yarattı.