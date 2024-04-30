Milli gururumuz KAAN milli mühimmatla vuracak

Bugüne kadar yaklaşık 10 milyon saatlik mühendislik çalışmasıyla savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan kritik teknolojileri geliştirerek birçok önemli projeyi başarıyla hayata geçiren Altınay Savunma Teknolojileri, yeni bir sorumluluk üstlendi.