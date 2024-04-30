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  4. Milli gururumuz KAAN milli mühimmatla vuracak

Milli gururumuz KAAN milli mühimmatla vuracak

Türkiye'nin gökyüzündeki milli gururu KAAN bir sortide 8 hedefi vuracak yerli ve milli Çoklu Bomba Salanı sistemi ile havalanacak.

Milli gururumuz KAAN milli mühimmatla vuracak - Resim: 1
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Milli gururumuz KAAN milli mühimmatla vuracak - Resim: 2

Bugüne kadar yaklaşık 10 milyon saatlik mühendislik çalışmasıyla savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan kritik teknolojileri geliştirerek birçok önemli projeyi başarıyla hayata geçiren Altınay Savunma Teknolojileri, yeni bir sorumluluk üstlendi.

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Milli gururumuz KAAN milli mühimmatla vuracak - Resim: 3

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile imzalanan sözleşme doğrultusunda Milli Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında Salan Sistemi'nin geliştirilmesine başlandı.

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Milli gururumuz KAAN milli mühimmatla vuracak - Resim: 4

Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, değerlendirmesinde, TUSAŞ işbirliğiyle bir kez daha ülkenin savunma endüstrisinin gelişimine katkı sağlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

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