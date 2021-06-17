Milli helikopter GÖKBEY için müjdeli haber geldi

Açıklamada, Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri Gökbey'e, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından "Tasarım Organizasyonu Onayı" verildiği ve böylece çok yakında Türkiye semalarında süzülecek olan GÖKBEY için kritik bir aşamanın daha başarıyla geçildiği vurgulandı.