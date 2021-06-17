Milli helikopter GÖKBEY için müjdeli haber geldi
Savunma sanayinin yıldızı Genel Maksat Helikopteri GÖKBEY "Tasarım Organizasyonu Onayı" aldı. Açıklama, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ'tan geldi.
Açıklamada, Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri Gökbey'e, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından "Tasarım Organizasyonu Onayı" verildiği ve böylece çok yakında Türkiye semalarında süzülecek olan GÖKBEY için kritik bir aşamanın daha başarıyla geçildiği vurgulandı.
Açıklamada, ürünün standartlara uygun olduğu ve üretime geçebileceği anlamına gelen "TİP sertifikası" alma yolunda da önemli bir adım atılmış olduğu belirtildi.
Daha önce TUSAŞ'ın, sabit kanat Hürkuş için sertifikasyon yetkisi bulunuyordu. Şimdi sıranın yüzde yüz milli helikopter olan GÖKBEY''de olduğu belirtiliyor.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Gökbey Helikopteri Program Müdürü Gökhan Tursun, AA muhabirine, Gökbey Programı kapsamında bir helikopter endüstrisi kurulmasına yönelik büyük bir altyapı yatırımının hayata geçirildiğini söyledi.