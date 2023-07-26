Milli Muharip Uçak KAAN için yerli motor planı

TRT Haber'de yer alan habere göre; Fuar kapsamında basın mensupları ile bir araya gelen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yaptığı açıklamada, şu anda HÜRJET'in başarılı bir şekilde uçmaya devam ettiğini, milli muharip uçak KAAN'da çalışmaların sürdüğünü ve uçmasının önünde bir engel bulunmadığını, HAVELSAN tarafından yapılan simülatörde pilotların test uçuşlarının devam ettiğini anlattı. TUSAŞ tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan ve şirketin projelerinden bahseden Kotil, kamuoyunda "ATAK-2" olarak bilinen Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri'ne ilginin beklentinin çok üzerinde olduğunu, özellikle Körfez ülkelerinin ATAK-2 ile çok ilgilendiğini söyledi. Kotil, "1,3 ton patlayıcı taşıyabilmesi, üzerine ağırlık kaldırabilmesi, topunun 30 milimetre olması beklentinin çok üzerinde uluslararası bir ilgi oluşturdu." diye konuştu.