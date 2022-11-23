Milli Muharip Uçak'ta heyecanlandıran gelişme
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın son montaj hattına girdiğini duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Milli Muharip Uçağımız son montaj hattına girdi. Böylece kritik bir aşamayı daha geride bıraktık. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda Milli Muharip Uçağımızı ilmek ilmek örerek montajını tamamlayıp hangardan çıkaracağız.
Hep söylüyoruz. Bu iş gönül işi. Yüreğimizi ve aklımızı birleştirip bu Kızıl Elma yolculuğunda başarıya ulaşacağız.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum"
Milli Muharip Uçak F-16'ların yerini alacak
MMU Projesi kapsamında yurt içi imkanlarla üretilen modern uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması düşünülen F-16 ların yerini alacak.