Milli Muharip Uçak'ta heyecanlandıran gelişme

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Milli Muharip Uçağımız son montaj hattına girdi. Böylece kritik bir aşamayı daha geride bıraktık. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda Milli Muharip Uçağımızı ilmek ilmek örerek montajını tamamlayıp hangardan çıkaracağız.