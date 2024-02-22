Milli savaş uçağımız KAAN dünya basınında
Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı Kaan'ın dün ilk kez gökyüzüyle buluşması dünya medyasında "Türkiye'nin dönüm noktası" ifadesiyle yer aldı...
KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi,gökyüzüyle buluştu. Türkiye'nin milli muharip uçağı dünya basınında geniş yer buldu.
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Haber, Çin devlet televizyonu internet sitesinde "Türkiye'nin beşinci nesil hayalet avcı uçağı KAAN ilk uçuşunu tamamladı" manşetiyle duyuruldu.
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KAAN'ın 2030'lu yıllarda hizmete başlayacağı belirtildi. "Türk Hava Kuvvetleri'nde mevcut F-16 avcı uçağının kademeli olarak değiştirilmesi planlanıyor" ifadeleri yer aldı.
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Yunan devlet televizyonu ERT, KAAN'ın ilk uçuş görüntülerini paylaştı.Teknik özelliklerini anlattı.
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