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Milli savaş uçağımız KAAN dünya basınında

Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı Kaan'ın dün ilk kez gökyüzüyle buluşması dünya medyasında "Türkiye'nin dönüm noktası" ifadesiyle yer aldı...

Milli savaş uçağımız KAAN dünya basınında - Resim: 1

KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi,gökyüzüyle buluştu. Türkiye'nin milli muharip uçağı dünya basınında geniş yer buldu.

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Milli savaş uçağımız KAAN dünya basınında - Resim: 2

Haber, Çin devlet televizyonu internet sitesinde "Türkiye'nin beşinci nesil hayalet avcı uçağı KAAN ilk uçuşunu tamamladı" manşetiyle duyuruldu.

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Milli savaş uçağımız KAAN dünya basınında - Resim: 3

KAAN'ın 2030'lu yıllarda hizmete başlayacağı belirtildi. "Türk Hava Kuvvetleri'nde mevcut F-16 avcı uçağının kademeli olarak değiştirilmesi planlanıyor" ifadeleri yer aldı.

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Milli savaş uçağımız KAAN dünya basınında - Resim: 4

Yunan devlet televizyonu ERT, KAAN'ın ilk uçuş görüntülerini paylaştı.Teknik özelliklerini anlattı.

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