SON DAKİKA
YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİ TÜRK GEMİSİNE ATEŞ AÇTI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 03 Temmuz 2017 16:46

Milli Savunma Bakanlığı ANKA'nın görüntülerini yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı Türk yapımı İnsansız hava aracı ANKA'nın görüntülerini yayınladı. Görüntülerde ANKA'nın dikkat çeken bir çok özelliği gözler önüne serildi.

Milli Savunma Bakanlığı ANKA'nın görüntülerini yayınladı

TUSAŞ mühendisleri tarafından tasarlanan ve birçok yerli alt yüklenici firmanın da görev aldığı Türk İnsansız Hava Aracı Anka'nın yeni tanıtım filmi yayınlandı.

1/ 9
Milli Savunma Bakanlığı ANKA'nın görüntülerini yayınladı

Gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerine yönelik geliştirmekte olan ANKA sistemi Orta irtifa uzun havada kalışlı (MALE) İHA sistemi, Elektro Optik Gündüz Kamera (EO Day TV), Gündüz (EO- ElectroOptic), Kızılötesi (IR-InfraRed Lazer Mesafe bulucu (LRF-Ladser Range Finder), Lazer işaretleyici (LD- Laser Designator) ve Spotter ile SAR/MTI-ISAR faydalı yükleri taşıyor.

2/ 9
Milli Savunma Bakanlığı ANKA'nın görüntülerini yayınladı

3/ 9
Milli Savunma Bakanlığı ANKA'nın görüntülerini yayınladı

4/ 9