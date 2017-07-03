Milli Savunma Bakanlığı ANKA'nın görüntülerini yayınladı

Gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerine yönelik geliştirmekte olan ANKA sistemi Orta irtifa uzun havada kalışlı (MALE) İHA sistemi, Elektro Optik Gündüz Kamera (EO Day TV), Gündüz (EO- ElectroOptic), Kızılötesi (IR-InfraRed Lazer Mesafe bulucu (LRF-Ladser Range Finder), Lazer işaretleyici (LD- Laser Designator) ve Spotter ile SAR/MTI-ISAR faydalı yükleri taşıyor.



