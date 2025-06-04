Milli sporcuyu pusu kurup, dakikalarca darp ettiler: Silah çekip korumalarına dövdürttü
Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden milli sporcu Semih Topçu, çalıştığı spor salonunda izinli gününde çalışmadığı için saldırıya uğradı. Topçu'ya silah çeken ve yanındaki çalışanlarına "vur" emri veren şüphelinin bu talimatı sonrasında mili sporcu dakikalarca darp edildi.
Kaynak: İHA
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir spor salonunda bir süre önce işe başlayan vücut geliştirme şampiyonu ve badmintonda altın madalyası bulunan milli sporcu Semih Topçu, iddiaya göre mobinge uğramaya başladı.
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Salon sahibi, B.K. Topçu'yu telefonla arayıp, kendisinden fazla mesaisi yapmasını istedi.
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Fakat milli sporcu bu teklifi kabul etmeyince telefonla hakaretlere maruz kaldı.
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Kendisini işletmeye çağıran işletme sahibi B.K., iddiaya göre, odasına konuşmak için gelen milli sporcuya silah çekip tehditler savurdu.
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