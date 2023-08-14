Milyarder iş insanının yüzen sarayı Marmaris'e demirledi

Marmarisli Kemal Şahin, milyarderlerin yatlarının Marmaris koylarında ve limanlarında olmasıyla ilgili, "Marmaris ve Marmaris halkı için iyi bir şey, biz ufak esnafa faydası olur mu bilinmez. Sonuçta ülkemize faydası var. O yüzden de buraya gelmelerinden çok memnunuz. Tabii ki milyonerlerin burayı tercih ediyor olması çok güzel. On numara beş yıldız reklam" şeklinde konuştu.