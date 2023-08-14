Milyarder iş insanının yüzen sarayı Marmaris'e demirledi
Manchester City’nin sahibi iş adamı Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'ın süper lüks yatı ''Blue'', Marmaris'e demir attı. Dünyanın en büyük beş yatından biri olan Blue, 500 milyon pound değerinde.
Bodrum’dan çıkarak akşam saatlerinde Marmaris Cruise Port limanına demir atan süper lüks dev yat Marmaris yat limanından görülebiliyor. 160 metrelik, Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait yatta 24 kabinin bulunduğu ve 101 personelin görev yaptığı öğrenildi.
Rus milyarder Roman Abramoviç’in yatı ‘Eclipse’in de Marmaris’te başka bir limanda bağlı olması ile milyarderlerin Türk denizlerini tercih ediyor olmaları Marmarislileri ve esnafı mutlu etti.
Marmarisli Kemal Şahin, milyarderlerin yatlarının Marmaris koylarında ve limanlarında olmasıyla ilgili, "Marmaris ve Marmaris halkı için iyi bir şey, biz ufak esnafa faydası olur mu bilinmez. Sonuçta ülkemize faydası var. O yüzden de buraya gelmelerinden çok memnunuz. Tabii ki milyonerlerin burayı tercih ediyor olması çok güzel. On numara beş yıldız reklam" şeklinde konuştu.
Yat limanı esnafından Mehmet Yılmaz ise, "Gelenin zararı olmaz, gelenler benzin alıyor, su alıyor, ekmek alıyorlar. Tabii ki faydaları çok" dedi. Ayşegül Gazel ise, "Bizim için çok iyi yatların buraya gelmeleri. Gelip yiyorlar, içiyorlar, bizler de kazanıyoruz elbette" diye konuştu.