Milyarderlerin serveti eriyor: 1.4 trilyon dolar buhar oldu
Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, küresel finans piyasaları yüksek faiz oranları ve enflasyon kaygılarının altında ezilirken, dünyanın en zengin 500 insanı bu yıl 1.4 trilyon dolar kaybetti.
Fransa merkezli bilişim şirketi Capgemini tarafından hazırlanan Capgemini World Wealth raporuna göre, dünya çapında yükselen enflasyon ve enerji maliyetleri dünyanın en zengin insanlarının servetini eritti.
2022'de Covid-19 pandemisi nedeniyle yükselen piyasaların dünyanın milyarder nüfusunu yaklaşık yüzde 8 oranında artırdığı geçen yılla tam bir tezat oluştu.
EN ZENGİN BEŞ İSİM 345 MİLYAR DOLARDAN FAZLA KAYBETTİ
Söz konusu durum dünyanın en zengin 500 insanın servetinde toplamda 1,4 trilyon dolarlık bir kayba yol açtı.
Bloomber Milyarderler Endeksi'ne göre en zengin Changpeng Zao, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zurckerberg ve Bernard Arnault'tan oluşan beş milyarder bu yıl 345 milyar dolardan fazla kaybetti.
Bununla birilikte Capgemini raporu, Avrupa’yı takip eden Asya-Pasifik'teki zenginlerin sadece yüzde 4,2 arttığını gösterdi.
Aynı zamanda, Asya-Pasifik bölgesi, son on yılda zengin insanların büyümesine hakim olduktan sonra Kuzey Amerika'nın gerisine düştü.