Milyarderlerin serveti eriyor: 1.4 trilyon dolar buhar oldu

EN ZENGİN BEŞ İSİM 345 MİLYAR DOLARDAN FAZLA KAYBETTİ

Söz konusu durum dünyanın en zengin 500 insanın servetinde toplamda 1,4 trilyon dolarlık bir kayba yol açtı.

Bloomber Milyarderler Endeksi'ne göre en zengin Changpeng Zao, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zurckerberg ve Bernard Arnault'tan oluşan beş milyarder bu yıl 345 milyar dolardan fazla kaybetti.