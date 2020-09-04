Milyon dolarlık yatlar Bodrum'da! Haftalık kiraları dudak uçuklattı

"HAFTALIK KİRASI 850 BİN EURO"

Sadece 1 haftalık kirası 850 bin euro olan 75 metre uzunluğundaki “Arrow” isimli yat Bodrum Kalesi açıklarına demirledi. 75 metre uzunluğunda 13 metre eninde, 6 süper lüks süit kabini bulunan yatta, 12 misafir ağırlanabiliyor. Yatta 19 mürettebat görev yapıyor. Çelik gövde ve alüminyum üst yapı ile inşa edilen “Arrow” iç tasarımı dünyaca ünlü iç mimarlar tarafından yapıldı. 185 bin litre akaryakıt kapasitesi bulunan lüks yat, 19 knots hızla 5500 deniz mili gidebiliyor. Dünyaca ünlü finans uzmanları, sporcu ve ünlü film yıldızlarının kiraladığı yatta her türlü su sporları aletleri bulunuyor.