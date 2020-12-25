Milyoner olmak için bir umut! Metrelerce Milli Piyango kuyruğu

ONLİNE OLARAK DA SATIŞTA

Polis ekipleri de oluşan yoğun kalabalığın mesafe kurallarına uymasına özen gösterdi. Online olarak da satılan biletler, 31 Aralık saat 19.00'a kadar satılmaya devam edecek. Ayrıca bu sene Milli Piyango, bir kişiye isabet edene kadar çekilmeye devam edecek.

