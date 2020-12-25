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  3. 25 Aralık 2020 21:10

Milyoner olmak için bir umut! Metrelerce Milli Piyango kuyruğu

Yılbaşı çekilişine 6 gün kala Bilet almak isteyenler Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Milyoner olmak için bir umut! Metrelerce Milli Piyango kuyruğu

Sisal Şans bünyesinde Milli Piyango tarihinde en yüksek ikramiye olan 100 milyon TL'nin sahibini bulacağı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişine 6 gün kala heyecan giderek artıyor.

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Milyoner olmak için bir umut! Metrelerce Milli Piyango kuyruğu

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
'Talih kuşu'nu arayanlar hayallerine ulaşmak için bayilere gidiyor. Çeyrek biletin 25, yarım biletin 50, tam biletin de 100 liradan satıldığı bayiler önünde uzun kuyruk oluşmaya başladı.

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Milyoner olmak için bir umut! Metrelerce Milli Piyango kuyruğu

SOSYAL MESAFE KONUSUNDA UYARILAR DEVAM ETTİ
Eminönü'ndeki ünlü piyango bayisinin önünde gün boyunca uzun kuyruklar oluştu. Metrelerce uzayan kuyruk havadan da görüntülendi. Ekipler ise gün boyunca sosyal mesafe ve maske uyarılarını yineledi.

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Milyoner olmak için bir umut! Metrelerce Milli Piyango kuyruğu

ONLİNE OLARAK DA SATIŞTA
Polis ekipleri de oluşan yoğun kalabalığın mesafe kurallarına uymasına özen gösterdi. Online olarak da satılan biletler, 31 Aralık saat 19.00'a kadar satılmaya devam edecek. Ayrıca bu sene Milli Piyango, bir kişiye isabet edene kadar çekilmeye devam edecek.

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