Milyoner olmak için bir umut! Metrelerce Milli Piyango kuyruğu
Yılbaşı çekilişine 6 gün kala Bilet almak isteyenler Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Sisal Şans bünyesinde Milli Piyango tarihinde en yüksek ikramiye olan 100 milyon TL'nin sahibini bulacağı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişine 6 gün kala heyecan giderek artıyor.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
'Talih kuşu'nu arayanlar hayallerine ulaşmak için bayilere gidiyor. Çeyrek biletin 25, yarım biletin 50, tam biletin de 100 liradan satıldığı bayiler önünde uzun kuyruk oluşmaya başladı.
SOSYAL MESAFE KONUSUNDA UYARILAR DEVAM ETTİ
Eminönü'ndeki ünlü piyango bayisinin önünde gün boyunca uzun kuyruklar oluştu. Metrelerce uzayan kuyruk havadan da görüntülendi. Ekipler ise gün boyunca sosyal mesafe ve maske uyarılarını yineledi.