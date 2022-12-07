Milyoner'de 1 milyon TL'lik soruyu açtıran genç büyük ödülle ne yapacağını açıkladı
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soruyu açtıran Batu Alıcı, Türkiye'nin bir anda ilgi odağı oldu. Alıcı, yarışma sonrasında açıklamalarda bulundu.
ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster son bölümü çok heyecanlı bitti.
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1 Milyon TL'lik soruyu açtıran Batu Alıcı bir anda Türkiye'nin tanıdığı bir isim oldu.
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Boğaziçi Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği öğrencisi olan Batu Alıcı, soruları doğru yanıtlamasını bolca sınava girmesine bağlamıştı.
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"Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?" sorusuna doğru yanıt vererek tüm stüdyoyu alkışa boğan Alıcı, uzun yılların ardından 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı.
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