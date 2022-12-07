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  4. Milyoner'de 1 milyon TL'lik soruyu açtıran genç büyük ödülle ne yapacağını açıkladı

Milyoner'de 1 milyon TL'lik soruyu açtıran genç büyük ödülle ne yapacağını açıkladı

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soruyu açtıran Batu Alıcı, Türkiye'nin bir anda ilgi odağı oldu. Alıcı, yarışma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Milyoner'de 1 milyon TL'lik soruyu açtıran genç büyük ödülle ne yapacağını açıkladı - Resim: 1

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster son bölümü çok heyecanlı bitti. 

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Milyoner'de 1 milyon TL'lik soruyu açtıran genç büyük ödülle ne yapacağını açıkladı - Resim: 2

1 Milyon TL'lik soruyu açtıran Batu Alıcı bir anda Türkiye'nin tanıdığı bir isim oldu. 

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Milyoner'de 1 milyon TL'lik soruyu açtıran genç büyük ödülle ne yapacağını açıkladı - Resim: 3

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği öğrencisi olan Batu Alıcı, soruları doğru yanıtlamasını bolca sınava girmesine bağlamıştı.

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Milyoner'de 1 milyon TL'lik soruyu açtıran genç büyük ödülle ne yapacağını açıkladı - Resim: 4

"Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?" sorusuna doğru yanıt vererek tüm stüdyoyu alkışa boğan Alıcı, uzun yılların ardından 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı.

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