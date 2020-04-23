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  3. 23 Nisan 2020 22:35

Milyonlar hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu

23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstiklal Marşı coşkusu Türkiye'nin 81 ilinde, evlerin balkonlarında, pencerelerinde yaşandı. Binlerce çocuk İstiklal Marşı'nı balkonlardan gür bir sesle okudu.

Milyonlar hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'HEP BİRLİKTE OKUYACAĞIZ' DEMİŞTİ  Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Bugün TRT'ye gönderdikleri videolarla 23 Nisan coşkusunu evlerimizde yaşatan 171 bin yavrumuza ve bu müstesna bayramın armağan edildiği tüm çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çocuklar unutmayın, 21.00'de evlerimizin balkonundan hep birlikte İstiklâl Marşı'mızı okuyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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Milyonlar hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu

İSTİKLAL MARŞI'NIN OKUNMASININ ARDINDAN ALKIŞ TUFANI KOPTU Bu gece saat 21.00'de Türkiye'nin 81 ili ve ilçelerinde balkonlara ve pencerelere çıkan vatandaşlar tek ses, tek nefes oldu.  Vatandaşlar İstiklal Marşı'nı gür bir sesle söylemesinin ardından alkış tufanı koptu.  Bilindiği gibi İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 23 Nisan saat 00.00'dan 26 Nisan saat gece yarısına kadar sokağa çıkma kısıtlaması kararı almıştı. 

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Milyonlar hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu

BALKONLARDA YAKILIP SÖNDÜRÜLEN IŞIKLAR GECEYE RENK KATTI Gerek koronavirüs önlemleri çerçevesinde sosyal mesafeye dikkat eden ve gerekse sokağa çıkmayan vatandaşlar balkon ve pencerelerden okuduğu İstiklal Marşı ile 23 Nisan Bayramı'na katkı sundu. Gece 21.00'de balkonlarda yakılan ışıklar geceye ve kutlamalara ayrı bir renk kattı. 

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Milyonlar hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu

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