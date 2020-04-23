Milyonlar hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu

İSTİKLAL MARŞI'NIN OKUNMASININ ARDINDAN ALKIŞ TUFANI KOPTU Bu gece saat 21.00'de Türkiye'nin 81 ili ve ilçelerinde balkonlara ve pencerelere çıkan vatandaşlar tek ses, tek nefes oldu. Vatandaşlar İstiklal Marşı'nı gür bir sesle söylemesinin ardından alkış tufanı koptu. Bilindiği gibi İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 23 Nisan saat 00.00'dan 26 Nisan saat gece yarısına kadar sokağa çıkma kısıtlaması kararı almıştı.