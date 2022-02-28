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Milyonlar Putin'e karşı, Ukrayna için sokakta! Dikkat çeken pankart!

Avrupa meydanlarında milyonlarca kişi, Ukrayna'yı işgal harekatını sürdüren Rusya lideri Putin'i protesto etmek için sokaklara döküldü.

Milyonlar Putin'e karşı, Ukrayna için sokakta! Dikkat çeken pankart! - Resim: 1

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın 4. gününde dünya halkları işgali protesto etmeye devam ediyor. Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Hollanda'da Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekat karşı çıkan milyonlar insan bir araya geldi.

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Milyonlar Putin'e karşı, Ukrayna için sokakta! Dikkat çeken pankart! - Resim: 2

Eylemlerde birçok kişi korona önlemlerine dikkat ederken, Putin'e tepki dikkat çekiciydi. Döviz ve pankartlarda, "Putin Go Home" (Putin evine dön) yazıldığı göründü. 

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Milyonlar Putin'e karşı, Ukrayna için sokakta! Dikkat çeken pankart! - Resim: 3

"Savaşı durdurun", "Almanya rengini belli et", "Ben Rus’um ama savaşı desteklemiyorum", "Savaş çözüm değildir", "Ukrayna’yla beraberiz", "Putin evine dön" yazan dövizler taşındı.

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Milyonlar Putin'e karşı, Ukrayna için sokakta! Dikkat çeken pankart! - Resim: 4

Milyonlarca kişinin Avrupa meydanlarında talebi ise, "Savaşı durdurun! Ukrayna ve tüm Avrupa için barış" için oldu. 

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