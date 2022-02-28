Milyonlar Putin'e karşı, Ukrayna için sokakta! Dikkat çeken pankart!
Avrupa meydanlarında milyonlarca kişi, Ukrayna'yı işgal harekatını sürdüren Rusya lideri Putin'i protesto etmek için sokaklara döküldü.
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın 4. gününde dünya halkları işgali protesto etmeye devam ediyor. Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Hollanda'da Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekat karşı çıkan milyonlar insan bir araya geldi.
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Eylemlerde birçok kişi korona önlemlerine dikkat ederken, Putin'e tepki dikkat çekiciydi. Döviz ve pankartlarda, "Putin Go Home" (Putin evine dön) yazıldığı göründü.
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"Savaşı durdurun", "Almanya rengini belli et", "Ben Rus’um ama savaşı desteklemiyorum", "Savaş çözüm değildir", "Ukrayna’yla beraberiz", "Putin evine dön" yazan dövizler taşındı.
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Milyonlarca kişinin Avrupa meydanlarında talebi ise, "Savaşı durdurun! Ukrayna ve tüm Avrupa için barış" için oldu.
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