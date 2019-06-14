Milyonlarca çalışanı ilgilendiren erken emeklilik kararı

43 YAŞINDA EMEKLİ

Sabah'ın haberine göre, madenlerde çalışan işçilerin emeklilik yaşını 55'ten 50'e indirirken, izinde geçirdikleri süreler tatiller de yıpranmaya dâhil ediliyor. Böylece madenciler 43 yaşında emekli olabiliyor. Geçen yıl kararname ile ceza ve infaz kurumu personeli ve sağlık çalışanlarına da yıpranma hakkı tanındı. Cezaevlerinde çalışanlara verilen 90 günlük yıpranma hakkından cezaevi müdürü, infaz ve koruma baş memuru, hükümlü-tutukluklarla irtibat içindeki diğer görevliler de yararlanacak.