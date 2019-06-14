Milyonlarca çalışanı ilgilendiren erken emeklilik kararı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bazı mesleklere ilişkin olarak erken emeklilik sağlayacak olan yıpranma hakkını devreye aldı. Yıpranma hakkından yararlanacak meslek sayısı 45'e çıktı.
Kamuoyunda "yıpranma hakkı" olarak ifade edilen fiili hizmet süresi zammına ilişkin önemli bir adım daha atıldı. Kurşun-arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, madenlerde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde çalışanlar başta olmak üzere yararlanan meslek sayısı 45'e çıktı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yıpranma payına açıklık getirmek için bir genelge yayınladı. Buna göre, artık röntgen teknisyenleri, ağız-diş radyoloji uzmanları, infaz ve koruma baş memuru, ceza infaz kurumu müdürü, ihtiyat pilotları da yıpranma hakkından yararlanacak.
43 YAŞINDA EMEKLİ
Sabah'ın haberine göre, madenlerde çalışan işçilerin emeklilik yaşını 55'ten 50'e indirirken, izinde geçirdikleri süreler tatiller de yıpranmaya dâhil ediliyor. Böylece madenciler 43 yaşında emekli olabiliyor. Geçen yıl kararname ile ceza ve infaz kurumu personeli ve sağlık çalışanlarına da yıpranma hakkı tanındı. Cezaevlerinde çalışanlara verilen 90 günlük yıpranma hakkından cezaevi müdürü, infaz ve koruma baş memuru, hükümlü-tutukluklarla irtibat içindeki diğer görevliler de yararlanacak.
Yıpranma hakkı bu kapsamdaki personel için Ağustos 2017'den sonraki çalışmaları için uygulanacak. SGK genelgesine göre emekli aylığı alanlar dışındaki "ihtiyat pilotları" da yıpranma hakkından yararlanacak. Röntgen teknisyenleri, ağız, diş, çene radyolojisi uzmanları 90 gün yıpranma hakkından yararlanacak.