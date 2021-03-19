Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Emeklilikte yeni formül

UYDU OFİSLER YAYGINLAŞACAK

Salgınla mücadele süreci sosyal yaşamda olduğu gibi iş hayatında da önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Uzaktan çalışma tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çalışma hayatının merkezine oturdu. Türkiye uzaktan çalışmaya ilişkin ikincil mevzuat hazırlıklarına başladı. Nitekim Ekonomi Reform Paketi'nde yeni nesil iş yöntemlerine dikkat çekilerek yeni iş modellerine uyum kapsamında mevzuatlarda revizyona gidileceği ifade edildi. İş Kanunu'nda kısmi süreli çalışanların sosyal haklarının yanı sıra kıdeme hak kazanma sürelerine ilişkin düzenlemeler yapılacak. Yeni dönemde şirketlerin merkez ofislerinin yanı sıra kentin çeşitli bölgelerinde daha küçük uydu ofislere sahip oldukları yeni yapılar yaygınlaşacak. Yeni dönemde ön plana çıkacak bazı iş modelleri şöyle: