Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Emeklilikte yeni formül
Türkiye, ekonomi reform paketi ile yeni dönemde "kısmi süreli, evden, uzaktan, vardiyalı" çalışma sistemlerinin ardından emekliliğe geçiş gibi bir çok yeni model ile karşılaşacak.
Milyonlarca çalışanı çok yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Koronavirüs salgını ile birlikte iş hayatında birçok değişiklik yaşandı. Yeni süreç ile birlikte çalışanları ilgilendiren değişimler olmaya dvam ediyor. Ekonomi Reform Paketi'nde yer alan uzaktan çalışma mevzuatının yeni iş modelleri uyum sağlayacak şekilde revize edilirken, yeni nesil çalışma yöntemleri yaygınlaşacak. Türkiye, salgın döneminde yaygın şekilde kullanılan "kısmi süreli, evden, uzaktan, vardiyalı" çalışmanın ardından yeni iş modelleri ile tanışacak. Yeni dönemde flextime (esnek zaman) yaygın hale gelirken, emekliliğe geçiş modelinden uydu ofislere kadar birçok yeni çalışma modeli devreye girecek.
UYDU OFİSLER YAYGINLAŞACAK
Salgınla mücadele süreci sosyal yaşamda olduğu gibi iş hayatında da önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Uzaktan çalışma tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çalışma hayatının merkezine oturdu. Türkiye uzaktan çalışmaya ilişkin ikincil mevzuat hazırlıklarına başladı. Nitekim Ekonomi Reform Paketi'nde yeni nesil iş yöntemlerine dikkat çekilerek yeni iş modellerine uyum kapsamında mevzuatlarda revizyona gidileceği ifade edildi. İş Kanunu'nda kısmi süreli çalışanların sosyal haklarının yanı sıra kıdeme hak kazanma sürelerine ilişkin düzenlemeler yapılacak. Yeni dönemde şirketlerin merkez ofislerinin yanı sıra kentin çeşitli bölgelerinde daha küçük uydu ofislere sahip oldukları yeni yapılar yaygınlaşacak. Yeni dönemde ön plana çıkacak bazı iş modelleri şöyle:
GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ MODELLER
Salgın döneminde hem kamu hem özel sektörde yaygın hale gelen uzaktan çalışma içinde "evde, uydu, komşu ve gezici büro" modellerinde roller tanımlanacak, sorumluluklar netleştirilecek. Hollanda, Almanya başta olmak üzere birçok ülkede uygulanan "Dağıtılmış işgücü modeli, bölünmüş veya dönüşümlü iş paylaşımı, basit veya vasıflı kayan esnek iş süresi, ödünç iş ilişkisi, yoğunlaştırılmış iş haftası modeli, yıllık iş süreleri modeli, flextime, emekliliğe yumuşak geçiş modeli" gibi iş modelleri de devreye girecek.
EMEKLİLİĞE YUMUŞAK GEÇİŞ MODELİ
Her modelin kendi içinde oluşturduğu avantajlar, dezavantajlar tüm boyutlarıyla ortaya konulacak. Avrupa ülkelerinde yaygın şekilde uygulanan emekliliğe yumuşak geçiş modeli ile belirli bir yaştan sonra işçi azalan sürelerde istihdam ediliyor. Bunun yanında emeklilik yaşına az kalan işçiye kayan iş süreleri sisteminde çok daha geniş olanaklar sağlanıyor. Emekliliğe yumuşak geçiş, iş göreni emeklilik şokundan kurtarmanın yanı sıra yaşlanmasına bağlı olarak azalan çalışma gücüne uygun şekilde iş sürelerini azaltmayı amaçlıyor