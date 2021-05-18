Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Kıdem tazminatı alabilirsiniz

Bu şartı tamamlayan kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olur. İkincisi ise 7.000 gün prim ödeme süresi. 7.000 günü tamamlayan kadınsa 58, erkekse 60 yaşını tamamlamak koşuluyla emekli olabiliyor. Dolayısıyla burada sigortalılık süresi aranmıyor. 19 yıl 5 ay 10 gün prim ödeyenler SGK’dan yazı alıp çalıştığı yerden istifa ederek kıdem tazminatını yasal olarak alabilir.