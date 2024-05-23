Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı 16 Haziran günü başlayacak. Daha önce olduğu gibi bayram tarihleri öncesinde ödemelerin hesaplarda olması bekleniyor. Bu noktada gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimine döndü.