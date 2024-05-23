Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Milyonlarca emeklinin Kurban bayramı tatili öncesi ödenmesini beklediği bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...
Kurban Bayramı yaklaşırken emekliler ikramiye ne zaman hesaplara yatacak araştırmalarına başladı. Ramazan Bayramı'nda ikramiyeler günler önceden yatırılmıştı. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Kurban Bayramı 16 Haziran günü başlayacak. Daha önce olduğu gibi bayram tarihleri öncesinde ödemelerin hesaplarda olması bekleniyor. Bu noktada gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimine döndü.
Sabah'ta yer alan habere göre emekli ikramiyesi 3.000 TL olarak ödeniyor. Buna göre emekliler iki bayramda toplamda 6 bin TL ödeme alıyor.
Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan banka aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Bayram ikramiyeleri e-Devlet üzerinden kontrol edilebilir.