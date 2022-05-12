Milyonlarca emekli ve memura 3'lü zam formülü
Maaş artışları için Temmuz ayını bekleyen milyonlarca emekli, memur ve aileleri için 3'lü zam formülü masada... İşte ayrıntılar....
Enflasyon artışı ve toplu sözleşme zammı dışında emekliler ve memurlar için senenin başında yapılan ek artışa benzer bir maaş zammı yapılacağı düşünülüyor.
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Bu konuyla alakalı üç formül gündemde.
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AK Parti iktidarına yakınlığyla bilinen Sabah gazetesinden Faruk Erdem’in haberine göre öncelikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak’ta 2500 TL’ye çıkartılan taban maaşlarının arttırılması birincin tercih olarak düşünülüyor.
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Bunun dışında yine tüm emeklilere seyyanen zam yapılması da planlar dahilinde.
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