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Milyonlarca emekli ve memura 3'lü zam formülü

Maaş artışları için Temmuz ayını bekleyen milyonlarca emekli, memur ve aileleri için 3'lü zam formülü masada... İşte ayrıntılar....

Milyonlarca emekli ve memura 3'lü zam formülü - Resim: 1

Enflasyon artışı ve toplu sözleşme zammı dışında emekliler ve memurlar için senenin başında yapılan ek artışa benzer bir maaş zammı yapılacağı düşünülüyor. 

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Milyonlarca emekli ve memura 3'lü zam formülü - Resim: 2

Bu konuyla alakalı üç formül gündemde.

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Milyonlarca emekli ve memura 3'lü zam formülü - Resim: 3

AK Parti iktidarına yakınlığyla bilinen Sabah gazetesinden Faruk Erdem’in haberine göre öncelikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak’ta 2500 TL’ye çıkartılan taban maaşlarının arttırılması birincin tercih olarak düşünülüyor.

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Milyonlarca emekli ve memura 3'lü zam formülü - Resim: 4

Bunun dışında yine tüm emeklilere seyyanen zam yapılması da planlar dahilinde. 

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