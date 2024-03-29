Milyonlarca emeklinin beklediği seyyanen zamda yeni gelişme: Bakan Işıkhan o tarihi işaret etti!
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı seyyanen zamdayken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı seyyanen zamdayken maaşlarla ilgili bir açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlatarak Temmuz ayını işaret etti. Işıkhan, prim gün sayılarındaki adaletsizliği de gidereceklerini dile getirdi.
Emekli maaşlarına ilişkin hükümet kanadından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, da "Nasıl emeklilerimizin refahını artıracak en iyi ve en yeni uygulamaları bugüne kadar hayata geçirdiysek, bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün ifade etti. Temmuz ayında emekli aylıklarını tekrar masaya yatıracağız" dedi.
"Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çorum'da iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi.
Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Işıkhan, emekli maaşlarının zammı memur emeklilerinde toplu sözleşmeye göre; SSK ve Bağkur için de enflasyona göre şekillendiğini hatırlatarak, "Biz, ihtiyaçlar ve imkanlar doğrultusunda çoğu zaman bu tutarların çok daha üzerinde emeklilerimiz için adımlar attık. Denge ve disiplin içinde ekonomimizi güçlü bir şekilde yükselttikçe artan refahtan emeklimize daha fazla pay vermeye devam edeceğiz.