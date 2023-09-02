Milyonlarca emekliye 3. ikramiye müjdesi: Masadaki rakam 5 bin lira...

Üçüncü ikramiye ise bu çalışmadan ayrı olarak düşünülüyor. Edinilen bilgilere güre tüm emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilmesi düşünülüyor. Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar da devam ediyor. İlk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı da öğrenildi. Ancak bakanlıklar henüz bir resmi açıklama yapmadı.