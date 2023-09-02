Milyonlarca emekliye 3. ikramiye müjdesi: Masadaki rakam 5 bin lira...
Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zam oranını beklerken Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla üçüncü bir ikramiye verilmesi gündeme geldi.
Milyonlarca memur hükümetten gelecek zam haberine kitlenirken yılda 2 kere ödenen bayram ikramiyeleriyle ilgili yeni bir haber geldi. Bu yıl Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla bir üçüncü ikramiye ödenmesi gündeme geldi. Emekliler 3. ikramiye alacak mı? Emeklilerin 3. ikramiye için alacağı ücret için kulis bilgileri gündeme düştü. İşte detaylar...
ÜÇÜNCÜ İKRAMİYE
Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği iyileştirme çalışması bir taraftan devam ederken yapılacak ara zam konusunun Ekim ayında TBMM'nin açılması ile gündeme gelmesi bekleniyor.
Üçüncü ikramiye ise bu çalışmadan ayrı olarak düşünülüyor. Edinilen bilgilere güre tüm emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilmesi düşünülüyor. Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar da devam ediyor. İlk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı da öğrenildi. Ancak bakanlıklar henüz bir resmi açıklama yapmadı.
Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.