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  3. 03 Ağustos 2017 13:05

Milyonlarca emekliye müjde!

Anayasa Mahkemesi, emekli ikramiyelerinin enflasyon değer kaybı eklenerek ödenmesi gerektiğine karar verdi.

Milyonlarca emekliye müjde!

Mahkeme, bir vatandaşın emeklilik ikramiyesinin güncellenerek ödenmesine ilişkin yargı kararının uygulanmadığı iddiasıyla bireysel başvuruda 10 bin liranın üzerinde tazminat ödenmesine karar verdi.

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Milyonlarca emekliye müjde!

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 1968-1982 yılları arasında İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğünde Emekli Sandığına tabi memur olarak görev yapan Ferda Yeşiltepe, 1982-1988 yılları arasında Sosyal Sigortalar Kurumuna (SSK) tabi olarak özel sektörde çalıştı.


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Milyonlarca emekliye müjde!

SSK'dan 1 Ekim 1988'de yaşlılık aylığı bağlanan Yeşiltepe, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun'un 12. maddesinin yer alan "Son defa T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan ve" ibaresinin iptalinin ardından SGK'dan Emekli Sandığına tabi çalıştığı dönemler için emekli ikramiyesi ödenmesini talep etti.


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Milyonlarca emekliye müjde!

SGK, söz konusu iptal kararının yürürlüğe girmesinden önce yeni bir düzenleme yapıldığı için emeklilik ikramiyesinin ödenmesinin imkansız olduğu gerekçesiyle talebi reddetti.


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