Milyonlarca emekliye müjde!

SSK'dan 1 Ekim 1988'de yaşlılık aylığı bağlanan Yeşiltepe, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun'un 12. maddesinin yer alan "Son defa T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan ve" ibaresinin iptalinin ardından SGK'dan Emekli Sandığına tabi çalıştığı dönemler için emekli ikramiyesi ödenmesini talep etti.





