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  3. 01 Haziran 2020 14:20

Milyonlarca emekliye üç önemli müjde

Yaklaşık 13 milyon emekliye müjdeli haber geldi. Emekliler 6 aylık neflasyın ile temmuz zammını almaya hazırlanırken, ikinci bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu.

Milyonlarca emekliye üç önemli müjde

Yaklaşık 13 milyon emekliye müjdeli haber geldi. Emekliler 6 aylık neflasyın ile temmuz zammını almaya hazırlanırken, ikinci bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Öte yandan emeklilere tatil fırsatı geliyor. Emeklilere tatil ve seyahat için daha uygun maliyetli finansman verilecek. Peki, emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? İkinci bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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Milyonlarca emekliye üç önemli müjde

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in aktardığı bilgiye göre, yaklaşık 13 milyon emekli için bu yaz aylarında yine önemli gelişmeler yaşanacak.

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Milyonlarca emekliye üç önemli müjde

6 aylık enflasyon ile birlikte ikinci zamlarını alacak olan emekliler bunun için Temmuz ayının 3'ünde açıklanacak Haziran enflasyonunu bekliyor. Geçtiğimiz Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 6.5, memur emeklilerininki yüzde 5.5 artırılırken, Temmuz artışının da ipuçları geliyor.

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Milyonlarca emekliye üç önemli müjde

Enflasyon tahminleri, hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinin zam oranının aynı olacağını ortaya koyuyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve Ocak-Haziran enflasyonu yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

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