Milyonlarca emekliye üç önemli müjde
Yaklaşık 13 milyon emekliye müjdeli haber geldi. Emekliler 6 aylık neflasyın ile temmuz zammını almaya hazırlanırken, ikinci bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu.
Yaklaşık 13 milyon emekliye müjdeli haber geldi. Emekliler 6 aylık neflasyın ile temmuz zammını almaya hazırlanırken, ikinci bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Öte yandan emeklilere tatil fırsatı geliyor. Emeklilere tatil ve seyahat için daha uygun maliyetli finansman verilecek. Peki, emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? İkinci bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte merak edilen soruların yanıtı...
EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in aktardığı bilgiye göre, yaklaşık 13 milyon emekli için bu yaz aylarında yine önemli gelişmeler yaşanacak.
6 aylık enflasyon ile birlikte ikinci zamlarını alacak olan emekliler bunun için Temmuz ayının 3'ünde açıklanacak Haziran enflasyonunu bekliyor. Geçtiğimiz Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 6.5, memur emeklilerininki yüzde 5.5 artırılırken, Temmuz artışının da ipuçları geliyor.