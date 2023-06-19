Milyonlarca hacı adayı Kâbe'ye kavuştu

Türkiye’nin binde 1 oranında olan 83 bin 430 kişilik sabit hac kontenjanına ilave 5 bin kişiye daha vize imkânı sağladı. Böylece 2023 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile gelen hacı sayısı 88 bin 430 oldu.