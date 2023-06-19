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  4. Milyonlarca hacı adayı Kâbe'ye kavuştu

Milyonlarca hacı adayı Kâbe'ye kavuştu

Salgın hastalık ve sonrasındaki 2 yıllık pandemi tedbirleri sebebiyle, sınırlı imkânlarla gerçekleşen hac ibadeti, bu sene 2019 yılı öncesindeki normal rakamlarına döndü.

Milyonlarca hacı adayı Kâbe'ye kavuştu - Resim: 1

İHA'nın haberine göre Suudi Arabistan yönetiminin, önceki 2 yılda pandemi tedbirleri çerçevesinde kontenjanları azaltması ve 65 yaş sınırlaması sebebiyle, bu sene ülkelere ilave vizeler verdi.

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Milyonlarca hacı adayı Kâbe'ye kavuştu - Resim: 2
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Milyonlarca hacı adayı Kâbe'ye kavuştu - Resim: 3

Türkiye’nin binde 1 oranında olan 83 bin 430 kişilik sabit hac kontenjanına ilave 5 bin kişiye daha vize imkânı sağladı. Böylece 2023 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile gelen hacı sayısı 88 bin 430 oldu.

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Milyonlarca hacı adayı Kâbe'ye kavuştu - Resim: 4

Ancak Türkiye’den kasap, teknik personel gibi vizeler ile gelenlerin bu sene yoğun olduğu gözleniyor. Yaklaşık olarak 120 bin Türk vatandaşının 2023 yılında hac yapması bekleniyor.

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