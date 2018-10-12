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  3. 12 Ekim 2018 13:14

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler Meclis'te

AK Parti'nin; trafik cezalarının artırılması, kolluk personelinin TSK'daki muadilleriyle eşit haklara sahip olması, uyuşturucu ile mücadelede ek önlemler alınması, güvenlik korucularının gençleştirilmesi gibi düzenlemeler içeriyor.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler Meclis'te

AK Parti'nin; trafik cezalarının artırılması, kolluk personelinin TSK'daki muadilleriyle eşit haklara sahip olması, uyuşturucu ile mücadelede ek önlemler alınması, güvenlik korucularının gençleştirilmesi gibi düzenlemeler içeriyor. Önemli değişikliklerin bulunduğu teklifle, başlıca şu düzenlemeler hayata geçirilecek:

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler Meclis'te

Güvenlik korucularının gençleştirilmesi amacıyla emeklilik hakkı getiriliyor.

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler Meclis'te

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında görev yapmakta olan öğretim elemanları, muadilleri ile aynı özlük haklarına sahip olacak.

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler Meclis'te

-Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerine, kendi denetim istasyonlarında; kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçları takograf ve süre yönünden denetleyebilme ve ceza tutanağı düzenleme yetkisi getiriliyor.

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