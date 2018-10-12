Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler Meclis'te

AK Parti'nin; trafik cezalarının artırılması, kolluk personelinin TSK'daki muadilleriyle eşit haklara sahip olması, uyuşturucu ile mücadelede ek önlemler alınması, güvenlik korucularının gençleştirilmesi gibi düzenlemeler içeriyor. Önemli değişikliklerin bulunduğu teklifle, başlıca şu düzenlemeler hayata geçirilecek: