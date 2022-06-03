Milyonlarca memur ve emeklinin enflasyon zammı belli oldu
TÜİK'ten gelen enflasyon açıklamasının ardından milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında alacağı enflasyon farkı da belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre mayısta enflasyon aylık bazda yüzde 2,98 yıllık bazda ise yüzde 73,50 artış gösterdi. Öte yandan Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %132,16, aylık %8,76 arttı. Böylece milyonlarca memur ve emekli için de Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı büyük ölçüde netleşti.
TÜİK verilerine göre, emeklinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 35,64 oldu. Yani önümüzdeki ay enflasyon hiç artmamış bile olsa emeklinin alacağı zam yüzde 35,64 olacak.
Son zammı geçen Ocak ayında yapılan yapılan emeklinin maaşına 6 aylık enflayon farkına göre zam yapılıyor. TÜİK verilerine göre, önümüzdeki ay enflasyon hiç artmamış bile olsa emeklinin alacağı zam yüzde 35,64 olacak.
Buna göre en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 TL'den 9 bin 33 TL'ye, ek zamlı olursa 9 bin 193 TL'ye,