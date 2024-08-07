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Milyonları ilgilendiren uygulama: Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılacağını açıkladı.

Milyonları ilgilendiren uygulama: Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor - Resim: 1

Kayıt dışılık ile mücadele kapsamında bir adım daha atılıyor.

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Milyonları ilgilendiren uygulama: Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor - Resim: 2

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kira sözleşmelerinde yeni dönemin başlayacağını duyurdu.

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Milyonları ilgilendiren uygulama: Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor - Resim: 3

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "e-Devlet Kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler" ifadelerini kullandı.

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Milyonları ilgilendiren uygulama: Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor - Resim: 4

Ağustos kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, temmuzda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,78, aylık yüzde 3,23 arttı.

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