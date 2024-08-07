Milyonları ilgilendiren uygulama: Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılacağını açıkladı.
Kayıt dışılık ile mücadele kapsamında bir adım daha atılıyor.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kira sözleşmelerinde yeni dönemin başlayacağını duyurdu.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "e-Devlet Kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler" ifadelerini kullandı.
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Ağustos kira artış oranı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, temmuzda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,78, aylık yüzde 3,23 arttı.
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