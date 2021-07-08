Milyonluk gayrimenkullerini sattı: Dünyanın en zengin adamı burada yaşıyor
Dünyanın en zenginlerinden biri olan ve milyonluk evlerini satan Elon Musk prefabrik bir eve yerleşti.
Milyonluk gayrimenkullerini satan Elon Musk, prefabrik eve yerleşti. Dünyanın en zenginlerinden Musk'ın yeni dairesi görüntülendi.
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Space X'in CEO'su milyarder Elon Musk, çok ucuza mal ettiği yeni eviyle gündeme geldi. Milyonlarca lira değerindeki gayrimenkullerini satan Musk, hiç kimsenin beklemediği şekilde 35 metrekarelik prefabrik bir eve taşındı. Musk'ın bu kararı alma nedeni ise dikkat çekici.
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181 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Elon Musk, prefabrik bir eve taşındığını açıkladı.
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Geçtiğimiz aylarda gayrimenkullerini satarak 35 metrekarelik eve taşınan Musk’ın, kararı alma nedeni de ortaya çıktı.
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