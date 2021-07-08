Milyonluk gayrimenkullerini sattı: Dünyanın en zengin adamı burada yaşıyor

Space X'in CEO'su milyarder Elon Musk, çok ucuza mal ettiği yeni eviyle gündeme geldi. Milyonlarca lira değerindeki gayrimenkullerini satan Musk, hiç kimsenin beklemediği şekilde 35 metrekarelik prefabrik bir eve taşındı. Musk'ın bu kararı alma nedeni ise dikkat çekici.