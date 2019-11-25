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  3. 25 Kasım 2019 10:10

Mimar Sinan'ın hamamı satılığa çıkarıldı

Mimar Sinan'ın yaptığı tarihi Ayakapı hamamı 2,5 milyon dolara satılıyor. Hamamın içi ise harabeye dönmüş bir şekilde oto bakım servisi olarak hizmet veriyor.

Mimar Sinan'ın hamamı satılığa çıkarıldı

Mimar Sinan'ın yaptığı tarihi Ayakapı hamamı 2,5 milyon dolara satılıyor. Hamamın içi ise harabeye dönmüş bir şekilde oto bakım servisi olarak hizmet veriyor.

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Mimar Sinan'ın hamamı satılığa çıkarıldı

Balat`ta bulunan 1582 yılında 3. Murad`ın annesi Nurbanu Sultan tarafından Mimar Sinan`a yaptırılan Ayakapı Hamamı satılık ilanı ile görenlerin dikkatini çekiyor.

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Mimar Sinan'ın hamamı satılığa çıkarıldı

Hamamın son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. 437 yıllık tarihi eser için istenen bedel ise 2,5 milyon dolar.

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Mimar Sinan'ın hamamı satılığa çıkarıldı

Mimar Sinan'ın günümüze ulaşmış ve halen ayaktaki nadir eserlerinden biri olan Ayakapı Hamamı 1947`de kereste deposu olarak kullanılmaya başlanmış.

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