Mimar Sinan'ın hamamı satılığa çıkarıldı
Mimar Sinan'ın yaptığı tarihi Ayakapı hamamı 2,5 milyon dolara satılıyor. Hamamın içi ise harabeye dönmüş bir şekilde oto bakım servisi olarak hizmet veriyor.
Mimar Sinan'ın yaptığı tarihi Ayakapı hamamı 2,5 milyon dolara satılıyor. Hamamın içi ise harabeye dönmüş bir şekilde oto bakım servisi olarak hizmet veriyor.
Balat`ta bulunan 1582 yılında 3. Murad`ın annesi Nurbanu Sultan tarafından Mimar Sinan`a yaptırılan Ayakapı Hamamı satılık ilanı ile görenlerin dikkatini çekiyor.
Hamamın son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. 437 yıllık tarihi eser için istenen bedel ise 2,5 milyon dolar.