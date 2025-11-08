Mimar Sinan'ın İstanbul'daki 480 yıllık eseri olan tarihi hamamı görenler gözlerine inanamadı

Osmanlı mimarisinin dehası Mimar Sinan’ın eserlerinden biri olan ve bir dönem Vakıflar’a aitken 1938’de özel mülkiyete geçen tarihi hamam, restore edilmesinin ardından yeniden gündeme geldi; hamamın bugünkü kullanım biçimi tartışma konusu olurken, bazı çevreler benzer vakıf eserlerinde olduğu gibi kamulaştırma seçeneğinin değerlendirilebileceğini ifade ediyor.