Mimar Sinan'ın İstanbul'daki 480 yıllık eseri olan tarihi hamamı görenler gözlerine inanamadı
Mimar Sinan’ın İstanbul’da inşa ettiği ilk hamamlardan biri olan tarihi Kapıağası Yakup Ağa Hamamı, restorana dönüştürüldü. Osmanlı döneminin izlerini taşıyan hamamda artık göbek taşında dansözler sahne alıyor, hamam taslarında yemek servisi yapılıyor.
Mimar Sinan’ın İstanbul Samatya’da 1545 yılında inşa ettiği ilk hamamlardan biri olan tarihi Kapıağası Yakup Ağa Hamamı, gazino olarak kullanılıyor.
Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden biri olan Koca Mustafa Paşa semtindeki tarihi hamam, bugün göbek taşında dansözlerin sahne aldığı, hamam taslarında yemeklerin servis edildiği bir mekana çevrilmiş durumda.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kültürel mirasın kullanım biçimine yönelik tartışmaları alevlendirerek tarihi eserlerin korunma anlayışını gündeme taşıdı.
Osmanlı mimarisinin dehası Mimar Sinan’ın eserlerinden biri olan ve bir dönem Vakıflar’a aitken 1938’de özel mülkiyete geçen tarihi hamam, restore edilmesinin ardından yeniden gündeme geldi; hamamın bugünkü kullanım biçimi tartışma konusu olurken, bazı çevreler benzer vakıf eserlerinde olduğu gibi kamulaştırma seçeneğinin değerlendirilebileceğini ifade ediyor.