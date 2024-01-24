''Mimar Sinan'ın ustalık eseri'' Selimiye Camisi'ndeki restorasyonundaki son durum görüntülendi
Türk- İslam mimarisinin zirve eserlerinden, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Edirne'deki Selimiye Camisi'nin 594 penceresi, restorasyon kapsamında yenilendi.
Edirne'de yıllık ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçen, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde, 25 Kasım 2021'de başlanan restorasyon çalışmaları sürüyor.
Tarihi yapıda kurşun yenileme ve taş onarımları tamamlandı, 4 minaresinden 3'ünde de çalışmalar bitirilip, iskeleler söküldü.
Çalışmalara ilişkin bilgi veren Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, "2021 yılı kasım ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce başlatılan restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmekte.
Camimizin dış cephe onarımlarında son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda caminin dış cephe temizlikleri, taş onarımları, kurşun yenileme işlemleri tamamlandı. 3 minaremizin restorasyon çalışmaları tamamlanıp, iskeleleri söküm aşamasındadır.