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''Mimar Sinan'ın ustalık eseri'' Selimiye Camisi'ndeki restorasyonundaki son durum görüntülendi

Türk- İslam mimarisinin zirve eserlerinden, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Edirne'deki Selimiye Camisi'nin 594 penceresi, restorasyon kapsamında yenilendi.

Kaynak: DHA
''Mimar Sinan'ın ustalık eseri'' Selimiye Camisi'ndeki restorasyonundaki son durum görüntülendi - Resim: 1

Edirne'de yıllık ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçen, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde, 25 Kasım 2021'de başlanan restorasyon çalışmaları sürüyor.

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''Mimar Sinan'ın ustalık eseri'' Selimiye Camisi'ndeki restorasyonundaki son durum görüntülendi - Resim: 2

Tarihi yapıda kurşun yenileme ve taş onarımları tamamlandı, 4 minaresinden 3'ünde de çalışmalar bitirilip, iskeleler söküldü.

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''Mimar Sinan'ın ustalık eseri'' Selimiye Camisi'ndeki restorasyonundaki son durum görüntülendi - Resim: 3

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, "2021 yılı kasım ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce başlatılan restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmekte.

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''Mimar Sinan'ın ustalık eseri'' Selimiye Camisi'ndeki restorasyonundaki son durum görüntülendi - Resim: 4

Camimizin dış cephe onarımlarında son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda caminin dış cephe temizlikleri, taş onarımları, kurşun yenileme işlemleri tamamlandı. 3 minaremizin restorasyon çalışmaları tamamlanıp, iskeleleri söküm aşamasındadır.

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