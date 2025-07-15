Minguizzi cinayetinde cinayet gününe ait skandal görüntüler ortaya çıktı
Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine olayına ilişkin devam eden yargılamada Minguzzi'nin öldürüldüğü günden skandal görüntüler ortaya çıktı...
Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine olayına ilişkin devam eden yargılamada olayın meydana geldiği gün sanıkların yanında olduğu belirlenen ve tutuklanan 2 şüpheli çocuk hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Şüphelilerin, olayın ardından bindikleri metrobüste gülerek poz verdikleri fotoğraflar ortaya çıktı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, çocuk şüpheliler A.Ö. ve M.A.D.'nin 24 Ocak'ta, Minguzzi cinayetinin ana dosyasında yargılanan çocuk sanıklar B.B. ve U.B.B. ile birlikte salı pazarına geldikleri aktarıldı. 2 suça sürüklenen çocuk M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmeye yardım etme" suçundan ayrı ayrı 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. iddianame, birleştirilme talebiyle Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
İddianamede tanık beyanlarına yer verildi. Tanık D.A.O. ifadesinde, "Biz oradan esnaf ayırdığı için hızlıca uzaklaştığımız sırada maktul Ahmet 'yüzüm acıyor' dedi. Ben herhangi bir cevap vermedim. Yüzünde o ara çok bir şey yoktu. Daha sonra B.B.'nin bize doğru yürüdüğünü gördüm, elinde yeşil bir sap vardı. Dediğim gibi tam bıçağı göremedim. B.B. bıçakla arkadaşımız Ahmet'e vurdu ancak kaç kez vurduğunu göremedim. Biz korkudan Umut ile birlikte üzüldük" dedi.
Tanık U.K., "B.B. ve yanındaki çocuklar yanımıza geldiler. B.B. yumrukla bir kez Ahmet Minguzzi'nin yüzüne vurdu. Ahmet, elleriyle yüzünü tuttu. Daha sonra Ahmet Minguzzi, B.B.'ye yumruk salladı ancak ben isabet edip etmediğini bilmiyorum, insanlar toplanmıştı, kalabalıktı, onları ayırmaya çalışıyorlardı. Pazardaki adamlar bizi ayırma işlerini yaptıktan sonra, ben, Ahmet Minguzzi ve Doruk isimli şahıs sağ tarafa doğru yürüdük, orada bir duvar vardı. Biz yine tezgah üzerindeki eşyalara bakmaya devam ediyorduk. Ben bir tezgahta bakınıyordum, Ahmet Minguzzi benim sol tarafımdaki bir tezgaha bakıyordu. O sırada B.B. koşarak geldi. Elinde bir cisim vardı. Onunla Ahmet'in bacağına ve göğsüne doğru vuruyordu. Bu hamlelerin 3-4 kez olduğuna şahit oldum. Sonra Ahmet yere düştü. B.B.'nin kaçacağı sırada yanına bir çocuk geldi. Ahmet'in omuz ya da bacak kısmına bir kez vurduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.