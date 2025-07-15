Minguizzi cinayetinde cinayet gününe ait skandal görüntüler ortaya çıktı

Tanık U.K., "B.B. ve yanındaki çocuklar yanımıza geldiler. B.B. yumrukla bir kez Ahmet Minguzzi'nin yüzüne vurdu. Ahmet, elleriyle yüzünü tuttu. Daha sonra Ahmet Minguzzi, B.B.'ye yumruk salladı ancak ben isabet edip etmediğini bilmiyorum, insanlar toplanmıştı, kalabalıktı, onları ayırmaya çalışıyorlardı. Pazardaki adamlar bizi ayırma işlerini yaptıktan sonra, ben, Ahmet Minguzzi ve Doruk isimli şahıs sağ tarafa doğru yürüdük, orada bir duvar vardı. Biz yine tezgah üzerindeki eşyalara bakmaya devam ediyorduk. Ben bir tezgahta bakınıyordum, Ahmet Minguzzi benim sol tarafımdaki bir tezgaha bakıyordu. O sırada B.B. koşarak geldi. Elinde bir cisim vardı. Onunla Ahmet'in bacağına ve göğsüne doğru vuruyordu. Bu hamlelerin 3-4 kez olduğuna şahit oldum. Sonra Ahmet yere düştü. B.B.'nin kaçacağı sırada yanına bir çocuk geldi. Ahmet'in omuz ya da bacak kısmına bir kez vurduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.