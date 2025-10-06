Mini etekli genç kızı eteği yüzünden taciz etmişti; serbest bırakıldı

  1. Anasayfa
  4. Mini etekli genç kızı eteği yüzünden taciz etmişti; yaptığı yanına kar kaldı!

Kocaeli'de sokak ortasında üniversite çağlarında olan bir genç kızın, yanına yaklaşan bir kadın tarafından sözlü ve fiziki tacize uğradığı anlar infial yaratmıştı. Gözaltına alınan şüpheli kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde üniversite öğrencisi kızın eteğini tutup kaldırarak tepki gösteren, ardından yaşanan tartışmada fiziki müdahalede bulunan şüpheli kadın gözaltına alındı. 

Olay, dün Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde meydana geldi. V.D., sokakta yürüyen ismi öğrenilmeyen üniversite öğrencisinin eteğini tutup kaldırarak taciz etti. 

Genç kız yaşadığı şokun ardından kendisini taciz eden kadınla tartışmaya başladı.

Olay sonrası Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği’ne giden genç kız, 'sözlü taciz ve darp’ iddiasıyla V.D.'den şikayetçi oldu. 

