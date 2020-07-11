Minibüs şoförleri ve yolcuların ''ayakta yolcu'' tartışması

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre koronavirüs tedbirleri kapsamında minibüs, dolmuş, halk otobüsü ve belediye otobüsleri gibi kent içi ulaşım araçlarında sosyal mesafe ve kapasite azaltma gibi kurallar devam ediyor. İstanbul'da nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerleşim yerlerinde ise bu yasak sebebiyle sabah ve akşam saatlerinde duraklarda yoğunluk yaşanıyor.

