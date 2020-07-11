Minibüs şoförleri ve yolcuların ''ayakta yolcu'' tartışması
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında minibüslerde uygulanan kurallar nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde minibüs duraklarında uzun kuyruklar oluşuyor.
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre koronavirüs tedbirleri kapsamında minibüs, dolmuş, halk otobüsü ve belediye otobüsleri gibi kent içi ulaşım araçlarında sosyal mesafe ve kapasite azaltma gibi kurallar devam ediyor. İstanbul'da nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerleşim yerlerinde ise bu yasak sebebiyle sabah ve akşam saatlerinde duraklarda yoğunluk yaşanıyor.
Ayakta yolcu alınmayan toplu ulaşım araçlarına binemeyen vatandaşlar mağdur olduklarını dile getirirken minibüs sahipleri de sosyal mesafe kuralına uyarak minibüslerin sınırlı sayıda ayakta yolcu alabileceğini söylüyor.
Bazen tartışmaların da yaşandığı duraktaki yolculardan Fatih Eray, "Yolcuyum işe gidiyorum sabahları minibüs bizi almıyor. Zar zor buluyoruz gidiyoruz. Metrobüs tıklım tıklım ama yolcu alıyor. Akşam işten çıkıp yine buraya geliyoruz minibüse binemiyoruz" dedi.
"ARAÇLARIMIZ AYAKTA 7-8 KİŞİ RAHAT ALABİLİR"
Minibüs sahipleri de yaşanan yoğunluğu ve mağduriyeti gidermek için minibüslere sosyal mesafeli ayakta yolcu alınabileceğini söyledi. Firuzköy Durak Başkanı Ahmet Yılmaz, yolcu yoğunluklarının sadece minibüslerde olmadığını ifade ederek, "Minibüs, otobüs sayısını artırmakla bu çözülmez. İstanbul 16 milyon. Bu insanlar sosyal yaşamda hayatlarına devam ediyorlar.